MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca, sağlık müdürüyle görüştü: 3 ili işaret etti
ABONE OL
03.12.2020 - 02:30 | | AA

Bakan Koca, sağlık müdürüyle görüştü: 3 ili işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 Kovid-19 vaka artışı olduğunu belirterek, "Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sağlık müdürüyle görüştü: 3 ili işaret etti

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya il sağlık müdürleriyle çevrim içi görüştüklerini bildirdi.

Bu illerde salgının seyrini yakından takip ettiklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor."

İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca, sağlık müdürüyle görüştü: 3 ili işaret etti

Bakan Koca, sağlık müdürüyle görüştü: 3 ili işaret etti

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Son dakika... Aşı için kritik açıklama! Önce kimlere yapılacak? Tarihi ve aşamaları belirlendi

Son dakika... Aşı için kritik açıklama! Önce kimlere yapılacak? Tarihi ve aşamaları belirlendi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet