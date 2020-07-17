Bakan Koca Survivor paylaşıp uyardı, Acun Ilıcalı'dan cevap geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor 2020 finali görüntülerini paylaşıp, "Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı." ifadesini kullandı. Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'ya cevap geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı." ifadelerini paylaştı.
SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı. pic.twitter.com/ebTZlcsLSQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2020
Acun Ilıcalı, Bakan Koca'nın bu mesajına, " Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın." cevabı geldi.
Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın. @drfahrettinkoca https://t.co/vtWaGBSNbj— Acun Ilıcalı (@acunilicali) July 17, 2020