MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika...Bakan Koca 'toplam vakaların %80’i iyileşti' deyip corona virüste son durumu açıkladı
ABONE OL
06.06.2020 - 21:29 | | AA

Son dakika...Bakan Koca 'toplam vakaların %80’i iyileşti' deyip corona virüste son durumu açıkladı

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 878 kişiye corona virüs tanısı konulduğunu, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 169 bin 218 ve can kaybının 4 bin 669 olduğunu, 1922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 135 bin 322'ye ulaştığını bildirdi. Toplam vakaların ise yüzde 80'inin iyileşti açıklandı

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 846 test yapıldı, 878 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1922 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 303 bin 258, vaka sayısı 169 bin 218, vefat sayısı 4 bin 669 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 591, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 264, iyileşen hasta sayısı 135 bin 322 oldu.

"Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından son verilere ilişkin, "Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bine yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde Kovid-19 sebebiyle dün yatan hasta sayısı 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." değerlendirmesinde bulundu.


Son dakika...Bakan Koca toplam vakaların %80’i iyileşti deyip corona virüste son durumu açıkladı


Türkiye'nin  5 günlük corona virüs tablosu

Son dakika...Bakan Koca toplam vakaların %80’i iyileşti deyip corona virüste son durumu açıkladı


Son dakika...Bakan Koca toplam vakaların %80’i iyileşti deyip corona virüste son durumu açıkladı


Son dakika...Bakan Koca toplam vakaların %80’i iyileşti deyip corona virüste son durumu açıkladı


Son dakika...Bakan Koca toplam vakaların %80’i iyileşti deyip corona virüste son durumu açıkladı


Son dakika...Bakan Koca toplam vakaların %80’i iyileşti deyip corona virüste son durumu açıkladı





Miray Yılmaz'ın ölümüne neden olan zanlı tutuklandıBağcılar'da arkadaşıyla tartıştığı sırada silahıyla ateş açan ve araya giren Miray Yılmaz'ın ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika...Bakan Koca 'toplam vakaların %80’i iyileşti' deyip corona virüste son durumu açıkladı

Son dakika...Bakan Koca 'toplam vakaların %80’i iyileşti' deyip corona virüste son durumu açıkladı

İmzayı atan parayı alamaz! Çalışanlar dikkat...

İmzayı atan parayı alamaz! Çalışanlar dikkat...

Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

6 Haziran corona virüs tablosu açıklandı! Türkiye'de bugün corona virüs vaka ve ölü sayısı son durumu nedir?

6 Haziran corona virüs tablosu açıklandı! Türkiye'de bugün corona virüs vaka ve ölü sayısı son durumu nedir?

Sıradaki Haber