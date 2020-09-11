MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca'dan corona virüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
ABONE OL
11.09.2020 - 00:25 | | AA

Bakan Koca'dan corona virüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da Kovid-19 tedavisi gören Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.

Bakan Koca'dan corona virüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım

Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen Kovid-19'a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz lütfen tedbirlere riayet edelim."

Karabük'te ehliyetsiz sürücü kazaya neden olduKarabük'te kırmızı ışık ihlali yapan ehliyetsiz sürücünün neden olduğu trafik kazasında biri çocuk, 3 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı

Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

Son dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Sıradaki Haber