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20.11.2020 - 18:07 | | DHA

Bakan Koca'dan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca yağtığı açıklamada "Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz." dedi.

Bakan Koca'dan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasının, cumartesi saat 20.00'den pazar saat 10.00'da, pazar günü ise akşam saat 20.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacağını açıkladı. 

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması ile ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi. Sınırlamanın yarın başlayacağını kaydeden Bakan Koca, "Cumartesi saat 20.00'den pazar sabah 10.00'a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar. Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kocadan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

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