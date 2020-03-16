16.03.2020 - 21:44 |
Bakan Koca'dan 'Hekimoğlu' paylaşımı! 14 gün kuralına dikkat edin
Corona virüs nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler devam ediyor. Dikkat edilmesi gerekenlerden biri de yurt dışından dönenlerin 14 gün kuralına uyması. Kanal D'de ekrana gelen Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu karakterine hayat veren Timuçin Esen de 14 gün kuralına dikkat çekti. Konuyla ilgili Bakan Koca'dan da paylaşım geldi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu olan Timuçin Esen'in videosunu yayınladı. Bakan Koca yayınladığı videoda 14 gün kuralına dikkat çekti.
İşte Bakan Koca tarafından yapılan o paylaşım:
TİMUÇİN ESEN de bizim söylediklerimizi söylüyor: Yurt Dışından Dönüşlerde 14 Gün Kuralı RETWEET’LEYİN, Koronavirüsün yayılmasını önleyin.
Rusya corona virüs salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattıRusya'da, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini 1 Mayıs'a kadar yasaklandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını bildirdi.