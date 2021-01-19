Bakan Koca'dan Rus Büyükelçi ile Sputnik V aşısı görüşmesi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Aleksey Yerhov'u, bakanlığımızda misafir ettik. Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik. İkili iş birliği konusunda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.





Bugün Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Aleksey Yerhov’u Bakanlığımızda misafir ettik. Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik. İkili iş birliği konusunda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ederim. pic.twitter.com/1cqpbGl2FC — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 19, 2021