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19.01.2021 - 18:56 | | DHA

Bakan Koca'dan Rus Büyükelçi ile Sputnik V aşısı görüşmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştüklerini açıkladı.

Bakan Koca'dan Rus Büyükelçi ile Sputnik V aşısı görüşmesi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Aleksey Yerhov'u, bakanlığımızda misafir ettik. Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik. İkili iş birliği konusunda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 

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