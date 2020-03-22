22.03.2020 - 21:22 |
Bakan Koca'dan yeni paylaşım geldi! 'Hayat Eve Sığar'
Türkiye'nin corona virüs mücadelesi devam ediyor. Dün yayımlanan genelge ile birlikte 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan kişiler sokağa çıkamayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da konuyla ilgili 'hayat eve sığar' paylaşımı geldi.
Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyayı saran corona salgınıyla ilgili önlemler alınmaya devam ediyor. Okulların tatil edilmesinden sonra alınana önlemler kapsamında artık 65 yaş üzeri ve kronik hasta olanlar dışarı çıkamayacak. Çok hızlı bulaşan virüsle ilgili Bakan Koca'dan paylaşım geldi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayat Eve Sığar" hashtagiyle dikkat çekti.