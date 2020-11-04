Bakan Kurum açıkladı! Sadece bir alanda enkaz kaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Kurum, "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"RİSKLİ BİNALARDA OTURMAYALIM"

Kurum, 17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım." diye konuştu.

"KONUTLARI 1 YIL İÇİNDE TESLİM EDECEĞİZ"

TOKİ'nin en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacağını açıklayan Kurum, "1 yıl içinde de konutları teslim edeceğiz." dedi.

Kurum, bugüne kadar yapılan taşınma ve kira yardımı toplamının ise 2 milyon 865 bin liraya ulaştığını açıkladı.

"VATANDAŞLARIMIZI KAMU MİSAFİRHANELERİMİZDE MİSAFİR EDEBİLİRİZ"

İzmir'in 13 ilçesinde yaklaşık 7 bin 600 kapasiteli kamu misafirhanesi bulunduğunu ifade eden Kurum, "Şu an 208 depremzede kalıyor. Yeteri kadar yerimiz var, vatandaşlarımızı kamu misafirhanelerimizde misafir edebiliriz." diye konuştu.

"1000 KONTEYNER KURUYORUZ"

Bayraklı'da ilk etapta bin konteynır kurulacağını belirten Kurum "Çalışmalar dün başladı, 19 gün sonra teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.