MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Kurum, Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutladı
ABONE OL
21.09.2020 - 18:38 | | AA

Bakan Kurum, Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutladı.

Kurum, Twitter hesabından Bakanlıkça sıfır emisyon konusunda atılacak adımların yer aldığı videoyu, "İklim değişikliğiyle etkin mücadele, temiz bir gelecek için sıfır emisyon. Dünya Sıfır Emisyon Günü kutlu olsun." notuyla paylaştı.

Bakan Kurum'un paylaştığı videodaki bilgilere göre, otoparklarda her 50 park yerinden birinde şarj istasyonları yer alacak.

Sıfır emisyonlu ulaşım kesintisiz olacak, 2023 yılına kadar yapımı tamamlanacak 3 bin kilometre bisiklet, 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu trafik yoğunluğu azaltılarak hava kirliliğinin önüne geçilecek.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 21 Eylül 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 942 covid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 68 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1491 oldu. Son 24 saatte 1202 kişinin covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 268 bin 435'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede ağır hasta sayısına dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Faciaya ramak kala! Çocuklar son anda kurtuldu

Faciaya ramak kala! Çocuklar son anda kurtuldu

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

Koronavirüs tablosu açıklandı! 21 Eylül bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı, kaç kişi öldü?

Koronavirüs tablosu açıklandı! 21 Eylül bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı, kaç kişi öldü?

Sıradaki Haber