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23.06.2020 - 20:20 | | AA

Bakan Kurum'dan Esenyurt'ta meydana gelen selle ilgili açıklama

Son dakika haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yaşanan sele ilişkin, "Valiliğimiz koordinasyonunda selin şehrimizde oluşturduğu zararları en kısa sürede gidereceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum'dan Esenyurt'ta meydana gelen selle ilgili açıklama

Bakan Kurum, Twitter hesabından, İstanbul'da yaşanan sele ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul'da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen Kurum, "Bakanlığımız aşırı yağıştan zarar gören ilçelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda selin şehrimizde oluşturduğu zararları en kısa sürede gidereceğiz." bilgisini verdi.

 

 

 

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (23 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu. Son 24 saatte 1315 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 162 bin 848 oldu.
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