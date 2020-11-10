MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Kurum'dan flaş İzmir açıklaması
ABONE OL
10.11.2020 - 01:37 | | AA

Bakan Kurum'dan flaş İzmir açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarını bugün tamamlamayı planladıklarını bildirdi.

Bakan Kurum'dan flaş İzmir açıklaması

Kurum, Twitter hesabından İzmir'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.

İzmir'de bugüne kadar 513 bin 978 bağımsız birimde hasar tespiti yapıldığını belirten Bakan Kurum, "Binin üzerinde personelimiz, mobil laboratuvarlarımız ve özel yazılımlı hasar tespit dronlarımızla yürüttüğümüz çalışmaları yarın (bugün) tamamlamayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, paylaşımında, "97 bin 575 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Acil yıkılacak ağır hasarlı-yıkık 413, orta hasarlı 434, az hasarlı 4 bin 412 bina tespit edildi, 92 bin 316 binanın hasarsız olduğu belirlendi." bilgisine de yer verdi.

Ermenistan'da hükümet binası basıldıDağlık Karabağ’da, Ermenistan’ın savaşı kaybettiğinin ilanının ardından Erivan’da bazı gruplar hükümet binasını bastı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da hareketli gece! Yakalandılar

İstanbul'da hareketli gece! Yakalandılar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet