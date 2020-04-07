07.04.2020 - 11:00 | | AA
Bakan rakam verip duyurdu! 57 ilde 18 bin 156 kişi karantinada
Son dakika gelen bilgilere göre; Bakan Kasapoğlu, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini açıkladı. Öte yandan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 57 ildeki 84 yurtta 18 bin 156 kişinin karantina sürecinin devam ettiğini belirtti.
Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda Covid-19 mücadelesinde bugüne kadar 27 bin 595 kişinin misafir edildiğini kaydetti.
Trakya’da karantinaya alınan ilk köyKırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyü, Trakya’da corona virüs nedeniyle karantinaya alınan ilk köy oldu. Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından durdurulurken, 2 kişinin korona virüs pozitif çıktığı 350 nüfuslu köyden sadece muhtarlık izin belgesi eşliğinde tarımsal faaliyetler için çıkış yapılıyor.