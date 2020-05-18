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18.05.2020 - 10:26 | | İHA

Bakan Selçuk: 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında, "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık" dedi.

Bakan Selçuk: 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık” açıklamasında bulundu.

Bakanlığın, çocuklara yönelik hizmetlerde çocuğun üstün yararını ve aile odaklı yaklaşımı ön planda tuttuğunu belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Çocuk koruma sisteminin önemli bir unsuru olan Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimlerimize (ÇOKİM) 2019 yılında toplam 24 bin 680 çocuk geldi. Bu çocuklardan 5 bin 584’ünü koruma altına alırken, 13 bin 355’ini koruma ve bakım altına almadan, sosyal ve ekonomik destek (SED), danışmanlık ve diğer tedbir kararlarıyla destekleyerek, ailelerinin yanına dönüşünü sağladık. Diğer taraftan, Bakanlık olarak çocukları koruma altında olan ailelerle de mesleki çalışmalara devam ediyoruz. Bu çalışmaların neticesinde, geçen yıl, koruma altında olan toplam 3 bin 918 çocuğumuzu da yine ailesine kavuşturduk” dedi.

Aile odaklı hizmetlere verilen öncelik ile artan nüfusa ve refakatsiz yabancı uyruklu çocuk sayısındaki artışa rağmen koruma altına alınan çocuk sayısı düştüğünü de belirten Selçuk; “Temel hedefimiz, ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenerek aile birliğinin korunması ve çocukların öz aileleri ve yakınları yanında desteklenmesi” diye konuştu.

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