Bakan Selçuk: Okullarımızı güzelleştirmenin peşindeyiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sultanahmet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen "Yaşayan Okullar Projesi" tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, proje okullarının bulundukları illerin valileri, belediye başkanları ve il milli eğitim müdürleri ile projeye destek veren mimarlık ofislerinin yetkilileri katıldı.

"TAM DA KEŞKE DEDİĞİMİZ ŞEKİLDE BİR MİMARİ ATILIMIN İÇİNDEYİZ"

Programda konuşma yapan Selçuk, "Bugün, benim çok ayrı bir mutluluğum var. Çünkü çok eski yıllardan beri okul mimarisi konusunda özel olarak çalışıp, sonsuz hayaller kuran bir arkadaşınızım ve hep okulların içinin nasıl olması gerektiği konusunda, çeşitli varsayımlar üzerinde, akademik çalışmalar, akademik sohbetler ve bazı projeler yapma imkanımız da oldu. Bugün yine bu hayalimizi gerçekleştirmek için tam da keşke dediğimiz şekilde bir mimari atılımın içindeyiz ve bu mimari atılımı, böyle bir binada yapıyor olmanın ayrı bir lezzeti var. Ayrı bir sevinci var. Biz biliyoruz ki, insan-mekan ilişkisi bizim psikolojimizi, antropolojimizi, sosyolojimizi kısaca mutluluğumuzu çok etkiliyor. Ve bu konuda da çocuklarımızın, öğretmenlerimizin mutluluğunu destekleyecek bir ortam oluşturmak hayati bir önem taşıyor" dedi.

"12-13 YILIMIZ BU MEKANLARDA GEÇİYOR"

"Yükseköğretim hariç 12-13 yılımız bu mekanlarda geçiyor" diyen Bakan Selçuk, "Ve böyle bir mekanda, çocukların her gün soluğu havanın, yaşadığı atmosferin onun hayatında nasıl iz bırakmasını istiyorsak, öyle iz bırakması için de bir çaba gerekiyor ve bugün o çabanın içindeyiz. Işığın, sesin, görüntünün nasıl güzelleşeceği ve hayırseverlik olduğu gibi, estetik severlik ne demektir. Kıymetini bilmek ne demektir noktasında da varlık amacı öğrenciler olan okullarımızı güzelleştirmenin peşindeyiz" diye konuştu.