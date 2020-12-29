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29.12.2020 - 17:17 | | DHA

Bakan Selçuk'tan 'Aylin Sözer' açıklaması: Dava sürecinin takipçisi olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul'da akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesinin herkesi derinden yaraladığını belirterek, katil zanlısının en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacaklarını açıkladı.

Bakan Selçuk'tan 'Aylin Sözer' açıklaması: Dava sürecinin takipçisi olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Twitter'daki hesabından, İstanbul'da eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, mesajında, "Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız" dedi.

Bakan Selçuktan Aylin Sözer açıklaması: Dava sürecinin takipçisi olacağız

Maltepe'de vahşet! Öğretim görevlisini yakarak öldürdüSon dakika haberine göre; İstanbul Maltepe'de bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının önce boğazını kesti. Ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Delbe'nin üzerinden kadına ait altın kolyeler çıktı.
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