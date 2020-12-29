Bakan Selçuk'tan 'Aylin Sözer' açıklaması: Dava sürecinin takipçisi olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Twitter'daki hesabından, İstanbul'da eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, mesajında, "Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız" dedi.