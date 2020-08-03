Bakan Selçuk'tan Hakkari'deki kazada ölenler için başsağlığı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Hakkari Yüksekova'da meydana gelen trafik kazası haberi bu bayram gününde hepimizi derinden üzdü. Kazada yaşamını yitiren öğretmenimiz, memurlarımız ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı memurumuza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.