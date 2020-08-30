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30.08.2020 - 17:03 | | DHA

Bakan Selçuk'tan yeni ders yılı mesajı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin başlaması ile ilgili, "Yarın sabah 09.00'da, bütün okullarımızdan İstiklal Marşı'mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar" dedi.

Bakan Selçuk'tan yeni ders yılı mesajı!

Bakan Selçuk, yarın yeni eğitim öğretim yılının uzaktan eğitimle başlayacak olması nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Paylaşımına bir okul bahçesinde Türk bayrağının yanında elinde ders zilinin olduğu bir fotoğrafını da ekleyen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Her eğitim öğretim yılının başında, en keyif aldığım manzara, çocukların okul bahçesinde hep birlikte İstiklal Marşı söylediği; hepsinin heyecanlı, neşeli ve hasret dolu olduğu o andır. Sonra ders zili çalar, herkes sınıfa koşar. 'Bu yıl uzaktan eğitimdeyiz' diye bundan mahrum etmek istemiyorum. Ne kendimi, ne çocuklarımı ne de öğretmenlerimizi. Yarın sabah 09.00’da bütün okullarımızdan İstiklal Marşı’mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00’da hep birlikte millî marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle..."

 

 

30 Ağustos'u Meis Adası'na karşı daireler çizerek kutladılarYurt genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Etkinliklerden en dikkat çekeni Antalya'da gerçekleşti. Kaş ilçesindeki bir grup tekneci, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yunanistan'ın Meis Adası önünde daireler çizip, siren çalarak, kutladı.
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