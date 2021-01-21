21.01.2021 - 00:52 | | DHA
Bakan Soylu: Annemle fotomun altına küfreden alçak adli kontrolle serbest
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından annesine küfür eden kişinin adli kontrol şartıyla serbest kalınması hakkında paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, "45 gündür anam hastanede, Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, annesi Servet Soylu'nun 45 gündür hastanede olduğunu belirterek, annesi ile çekildiği fotoğrafa sosyal medyada küfür eden kişinin çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.
Soylu, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar? Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder? Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım" dedi.
Esenyurt'ta 30 katlı binada patlamaİstanbul Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.