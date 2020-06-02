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02.06.2020 - 00:42 | | AA

Bakan Soylu, Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada arkadaşının yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Soylu, Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Süleyman Soylu, dün akşam Ankara Etimesgut'ta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Soylu, Barış Çakanın ailesini ziyaret etti

    Bakan Koca'dan, 'Tuğba hemşire' paylaşımı: MinnetarızSağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir koronavirüs ile yaşam mücadelesi veren hemşire Tuğba Kuşdemir'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, "Hemşire Tuğba Kuşdemir, 1985 doğumlu iki çocuk annesiydi. 2015'te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı COVID-19 sebebiyle vefat etti." dedi.
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