23.11.2020 - 23:31 | | DHA
Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını değiştirerek, şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını koydu.
Bakan Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarına, hem öğretmenlik hem müdürlük görevi yaptığı Tunceli'deki köy okulundan memleketi Gümüşhane'ye giderken, yolda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan ve şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını koydu.