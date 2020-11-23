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23.11.2020 - 23:31 | | DHA

Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını değiştirerek, şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını koydu.

Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı

Bakan Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarına, hem öğretmenlik hem müdürlük görevi yaptığı Tunceli'deki köy okulundan memleketi Gümüşhane'ye giderken, yolda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan ve şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını koydu.

Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmazı unutmadı

Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmazı unutmadı

 

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