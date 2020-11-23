Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı

Bakan Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarına, hem öğretmenlik hem müdürlük görevi yaptığı Tunceli'deki köy okulundan memleketi Gümüşhane'ye giderken, yolda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan ve şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını koydu.