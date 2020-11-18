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18.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Bakan Zehra Selçuk’un testi pozitif çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.

Bakan Zehra Selçuk’un testi pozitif çıktı

 Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını belirterek, “Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.

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