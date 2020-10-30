30.10.2020 - 23:44 | | AA
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk İzmir'e gidecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 6,6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği İzmir'de incelemelerde bulunacak, vatandaşlarla görüşecek.
"Sakın korkma, geliyoruz!"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonla iletişim kurduğu Buse Hasyılmaz'ın enkaz altında yalnız olmadığını belirterek, "Anne ve babası yanında. Yanında dişçide olan iki kişi daha var. Onların da sağ salim olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ayrıca İnci var, Buse'ye yakın bir yerde." dedi. Öte yandan Buse'ye ulaşılma çalışmaları hızlandı. İşte detaylar...