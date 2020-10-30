MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Zehra Zümrüt Selçuk İzmir'e gidecek
ABONE OL
30.10.2020 - 23:44 | | AA

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk İzmir'e gidecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 6,6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği İzmir'de incelemelerde bulunacak, vatandaşlarla görüşecek.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk İzmir'e gidecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Selçuk, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak ve bölgede incelemelerde bulunmak amacıyla İzmir'e gidecek.

Selçuk, yarın depremden etkilenen vatandaşlarla ve bakanlık ekipleriyle görüşecek, çalışmaları takip edecek.

"Sakın korkma, geliyoruz!"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonla iletişim kurduğu Buse Hasyılmaz'ın enkaz altında yalnız olmadığını belirterek, "Anne ve babası yanında. Yanında dişçide olan iki kişi daha var. Onların da sağ salim olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ayrıca İnci var, Buse'ye yakın bir yerde." dedi. Öte yandan Buse'ye ulaşılma çalışmaları hızlandı. İşte detaylar...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'deki depremde 2 kişi daha enkaz altından çıkarıldı

İzmir'deki depremde 2 kişi daha enkaz altından çıkarıldı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Sağlık Bakanı Koca: İzmir halkının yanındayız

Sağlık Bakanı Koca: İzmir halkının yanındayız

Sıradaki Haber