Bakan Zehra Zümrüt Selçuk İzmir'e gidecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Selçuk, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak ve bölgede incelemelerde bulunmak amacıyla İzmir'e gidecek.

Selçuk, yarın depremden etkilenen vatandaşlarla ve bakanlık ekipleriyle görüşecek, çalışmaları takip edecek.