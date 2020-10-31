Bakanlar afet bölgesinde!

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bakanlar ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Sahada 5 bin arama kurtarma personeli var.

Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar tespit çalışması yapacak.

Hasar tespiti olmadan vatandaşlarımız binalara girmesin.

Kurtarma çalışması hassasiyetle yürütülüyor.

17 binada yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor.

100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık.

Binasına girip eşyalarını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak. Kira yardımları da yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:

Biz bakanlar burada olsak da olmasak da yaralar sarılana kadar çalışmalar devam edecek. Biz de buradayız.

Hala umutları saklıyoruz.

Öncelik hala göçük altında olanlarda, sonra tedavi ihtiyacı olanlar, son olarak da barınma ihtiyacı olanlarda.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi:

İzmirli vatandaşlarımızı ve depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük dileğimiz enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmak. Kabinemiz STK'larımız sahadalar. Psikososyal destek vermeye devam ediyoruz. 294 kişi ile görüşmelerimiz tamamlanmış durumda. 5 milyonluk acil yardım ödeneği de çıkardık. Tek temennimiz en kısa zaman da bu yaraları sarabilmek. Hep beraber Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu süreci beraberce atlatacağımıza inanıyoruz.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:

Tüm kurumlarımız İzmir’in yaralarını saramaya devam edecek. Dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla. Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır. Keşimse birliğimizi kardeşliğimizi acımızı suiistimal edemez bunu etmek isteyenlere de adaletimiz asla müsaade etmeyecektir. 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep’te gözaltına alınmıştır. Tüm süreçlerde yine gerekli takip yapılmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Deprem anıyla birlikte 74 bin vatandaşın elektriği kesilmişti.

Dün akşam saatlerinde yeniden enerji vermeye başladık.

Şu an 1600 abonenin elektriği kesik durumda.

3500 abonemizin halihazırda doğal gazı kesik durumda.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu:

Bütün kurumlarımızla arazideyiz.

Amacımız en kısa zamanda enkaz altındakileri kurtarmak. Çok titiz ve hassas bir çalışma var.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer:

Bütün kurumların güçlerinin birleşmesiyle çalışması gerekiyor.

Biz bu anlamda AFAD koordinasyonunda İzmir'in tüm imkanlarını seferber ediyoruz.

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım:

Önceliğimiz enkazların kaldırılması ve vatandaşlarımızın kurtarılması.

Olağanüstü bir gayret devam ediyor.