09.01.2021 - 18:44 | | DHA
Bakanlık acı haberi duyurdu: Şehidimiz var
Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelinin şehit olduğunu, 2 jandarma personelinin yaralandığını açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 2 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve kahraman Jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söz konusu bölgede operasyon devam etmektedir."
Yaşlı kadını yalnız yaşadığı evde gasp ettiler!Antalya'da 80 yaşındaki yaşlı kadını yalnız yaşadığı evinde darp ve gasp eden 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. 80 yaşındaki kadın, yaşadığı korku dolu anları anlatarak, "Kolumu bacağıma bağlayıp önce gözlerimi sonra da ağzımı bantladılar. Ben bağırırken bant yırtıldı ve tekrar bağladılar. Bağırmaktan ağzımdaki dişler çıkmıştı" dedi.