18.10.2020 - 21:35 | | AA
Bakanlık duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YGP'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 3 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı.
Teröristler komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca açıkladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz." dedi. Üniversiteler açılacak mı sorusunu yanıtlayan Koca, "Önümüzdeki günlerde karar veya öneri söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.