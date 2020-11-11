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11.11.2020 - 10:32 |

Bakanlık duyurdu! Yıldırım 4 Operasyonu'nda flaş gelişme

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 4 operasyonu kapsamında, Tunceli'nin Hozat ilçesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık duyurdu! Yıldırım 4 Operasyonu'nda flaş gelişme

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi;

Yıldırım 4 operasyonu kapsamında; Tunceli-Hozat ilçesi, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, bol miktarda yaşam ve yiyecek malzemesi ele geçirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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