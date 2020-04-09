Bakanlık fotoğraflarını paylaştı! 20 adet ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-3 bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi" denildi.



