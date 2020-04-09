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09.04.2020 - 11:59 | | milliyet.com.tr

Bakanlık fotoğraflarını paylaştı! 20 adet ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 bölgesinde uzaktan kumandalı 20 adet EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlık fotoğraflarını paylaştı! 20 adet ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-3 bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi" denildi.

Bakanlık fotoğraflarını paylaştı 20 adet ele geçirildi

Bakanlık fotoğraflarını paylaştı 20 adet ele geçirildi

Sokak ortasında büyük panik... 'Arkamdan gelip suratıma öksürdü!'İstanbul'da bankamatikten para çeken kadının yüzüne öksürüp panik yaratarak paralarını almaya çalıştığı iddia edilen kişiyi özel harekat polisleri yakaladı. Şüphelinin yüzüne öksürdüğünü söyleyen kadın, "Beni şaşırtıp herhalde parayı almaya çalıştı." dedi.
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