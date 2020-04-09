09.04.2020 - 11:59 | | milliyet.com.tr
Bakanlık fotoğraflarını paylaştı! 20 adet ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 bölgesinde uzaktan kumandalı 20 adet EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildiğini bildirdi.
Sokak ortasında büyük panik... 'Arkamdan gelip suratıma öksürdü!'İstanbul'da bankamatikten para çeken kadının yüzüne öksürüp panik yaratarak paralarını almaya çalıştığı iddia edilen kişiyi özel harekat polisleri yakaladı. Şüphelinin yüzüne öksürdüğünü söyleyen kadın, "Beni şaşırtıp herhalde parayı almaya çalıştı." dedi.