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29.06.2020 - 13:24 | | DHA

Bakanlık harekete geçti! Ölüm nedenleri inceleniyor...

İstanbul Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balığın ölümünün ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri Küçükçekmece Gölü'nde inceleme yaptı

Bakanlık harekete geçti! Ölüm nedenleri inceleniyor...

İstanbul Küçükçekmece Gölü'nde henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık ve yengeç kıyıya vurdu.

Çeşitli balık türlerinin ölümüne neden olan olay için bir yandan temizleme bir yandan da inceleme çalışmaları başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler sabah saatlerinde göle açılarak farklı bölgelerden numune aldı.

Numunelerin incelenmesinin ardından balık ölümlerinin nedeni hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

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