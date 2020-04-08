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08.04.2020 - 16:00 | | DHA, AA

Son dakika: Bakanlık açıkladı! Karantina sona erdi

Son dakika haberlere göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması sürdüğü ve 5 ildeki 6 yerleşim yerinde ise karantina uygulamasının sona erdirildiği bildirildi.

Son dakika: Bakanlık açıkladı! Karantina sona erdi

İçişleri Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 45 ildeki 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere, 156 yerleşim yerinde karantinanın sürdüğünü, 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulamasının sona erdirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında, 8 Nisan saat 16.00 itibarıyla Türkiye genelinde toplam 156 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulamasının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karantina tedbirleri 45 ilimizdeki 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Toplam 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdirilmiştir. Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır."

Son dakika: Bakanlık açıkladı Karantina sona erdi

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