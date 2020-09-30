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30.09.2020 - 09:05 |

Bakıcısıyla evlenen milyarder iş adamının kızı hayatını kaybetti!

Ünlü mobilya firması Yatsan’ın eski sahibi Sinan Güleç, 20 yıldır boşanmaya çalıştığı eşinden ayrılıp bakıcısı Gülcan Eren ile evlendi. Ama milyarder işadamının ABD’den 1 milyon dolara yapay böbrek aldığı kızı Nur Güleç, nakil gerçekleşemeden öldü.

Bakıcısıyla evlenen milyarder iş adamının kızı hayatını kaybetti!

Yeni Asır'ın haberine göre; Türkiye'nin ünlü mobilya, yatak ve baza üretim firması Yatsan'ın eski sahiplerinden Sinan Güleç, miras ve mal paylaşımı yüzünden mahkemelik olduğu dava dosyalarının hepsini kapattı. 20 yıllık uğraşın ardından eşinden boşandı, kızı ile arasındaki miras davası tamamlandı ve boşandıktan sonra bakıcısı ile evlenme hayalini gerçekleştirdi.

 

DURUMU BİRDEN KÖTÜLEŞTİ

Ancak filmin sonu hüsranla bitti, çünkü ünlü işadamı, ABD'den 1 milyon dolara yapay böbrek almasına rağmen, nakil bekleyen hasta kızını kurtaramadı. Birden fenalaşan ve durumu ağırlaşan genç kadın, seyahat yasağı konulduğu ve Amerika'ya gidemediği için yaşamını yitirdi. Milyarder işadamı Güleç, felç olduktan sonra Urla Kekliktepe, Narlıdere Sahil Evleri ve Menderes Ayrancılar'da piyasa değeri 20 milyon liraya yakın üç villa ile Kemeraltında bir dükkanını bakıcısı Gülcan Eren'in üzerine geçirdiği için kendisinden davacı olan böbrek hastası kızı Nur Güleç'i affetmiş ve kızına 1 milyon dolara ABD'den yapay böbrek almıştı. Ancak durumu ağırlaşarak doktorlarının seyahat yasağı koyduğu talihsiz kadının, ABD'ye gidemediği için milyonluk yapay böbreğin naklinin gerçekleşmediği ve birkaç ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞİMDİ BÜYÜK ACI YAŞIYOR

Sinan Güleç, 3 kez kanser nedeniyle ameliyat olan ve böbrek yetmezliği nedeniyle durumunun ağırlaşmasıyla kaybettiği kızı Nur Güleç'in ardından birçok isteğini gerçekleştirdiyse de şimdi çok acı çekiyor. 20 yılı aşkın süredir ayrı yaşadığı eşi Gülten Güleç'ten boşanan ve sevgilisi olan bakıcısıyla evlilik hayalini gerçekleştiren Güleç'in, kızını kaybettiği için çok acı çektiği söyleniyor.

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