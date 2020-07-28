Bakırköy Belediyesi’ne haciz

Polis eşliğinde sabah saatlerinde Bakırköy Belediyesi önüne gelen alacaklı şirketin avukatları binaya alınmadı. Bu esnada belediyeye ait araçların bina önüne çekildiği görüldü. Akşam saatlerine kadar bekleyen alacaklı şirket yetkilileri ve avukatlar daha sonra polis eşliğinde binaya girerek haciz işlemi başlattı. 1.5 saat süren haciz işleminde belediyeye ait çeşitli eşyalar alınarak kamyonlara yüklendi. Şirket Yetkilisi Hatice Türk, “2004 yılında yaptığımız çöp toplama ve sulama işinden bir alacağımız vardı. 2005 yılından beri süren dava yeni sonuçlandı. Ocak ayından beri bize ödeme yapmadıkları için haciz işlemi yapmaya geldik. Alacağımız 1 milyon TL. O kadar eşya alınamadı. Belediyeyi de sıkıntıya sokmayacak şekilde birkaç bilgisayar ve yazıcılar alındı. Başkanlık katındaki bütün malzemeler boşaltıldı” dedi. l İSTANBUL AA