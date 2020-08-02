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02.08.2020 - 08:55 | | DHA

Bakırköy'de denizde ceset bulundu

İstanbul Bakırköy Sahili'nde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Bakırköy'de denizde ceset bulundu

Bakırköy Sahili'nde bulunan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde denizde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sahil güvenlik ve sağlık ekipleri denizdeki cesedi kıyaya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin N.D. isimli 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

N.D.'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğuKurban Bayramında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.
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