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25.11.2020 - 09:40 | | DHA

Bakırköy'de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kablo çaldılar!

İstanbul Bakırköy'de gündüz vakti fosforlu yelek giyip, kamyonetle sokağa gelen kişilerin motorlu hızarla 2 bin 200 metre fiber kablo çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen pazartesi öğle saatlerinde Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokağa döşenecek olan fiber internet kablosunu gözüne kestiren 5 hırsız, kamyonet ile caddeye geldi. Giydikleri fosforlu işçi yeleklerle bir kişi kabloyu tuttu diğeri ise elektrikli hızar makinesi ile kabloları kesmeye başladı. 2 bin 200 metrelik kablonun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki kişinin kabloyu kestiği, iki kişinin de parçalanmış kablo parçalarını kamyonete yüklediği görüldü. Yaşanan hırsızlık sonrası yakalanan 4 hırsız polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Video sosyal medyada yayıldı! Cezası ağır olduBursa'da yolu boş bulan otomobil sürücüsü drift yaptı, kaza yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansırken, ehliyetine el konulan sürücüye ise 6 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.
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