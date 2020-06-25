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25.06.2020 - 09:27 | | İHA

Bakırköy’de tehlikeli serinleme

 Yaz aylarının gelmesi ile Türkiye'nin dört bir tarafından boğulma haberleri gelirken İstanbul Bakırköy sahilinde bir araya gelen 3 çocuk, yüzmenin yasak olduğu alanda denize girerek hayatlarını tehlikeye attı.

İstanbul Bakırköy sahilinde akşam saatlerinde bir araya gelen 3 çocuk, denize girmenin yasak olduğu alanda denize girerek adeta hayatlarını tehlikeye attı. İskeleden denize atlayan çocuklar, tehlikeye aldırış etmedi.

Çocuklardan birisi yüzmeyi bildiklerini ifade ederek, "Evet abi yüzüyoruz su on numara, fena. Her vakit yüzüyoruz geçen gün on buçukta yüzdük. Yüzmeyi biliyoruz abi, yüzmeyi bilmesek yüzmeyiz. Maskeyle yüzmeyi denemedim" şeklinde konuştu.

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