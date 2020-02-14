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14.02.2020 - 13:52 |

Baklava Yufkasında Tel Kadayıf nasıl yapılır? Baklava Yufkasında Tel kadayıf malzemeleri ve tarifi

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın son gününde gelinler Baklava Yufkasında Tel Kadayıf konusunda maharetlerini sergileyecek. Haftanın finali öncesinde gelinlerin yapacağı Baklava Yufkasında Tel Kadayıf tatlısından alınacak olan puanlar büyük önem arz ediyor. Gün sonunda birinci olan isme Çeyrek altının verildiği yarışmanın bugün gerçekleştirilecek olan haftanın finalinde ise bir hafta boyunca en yüksek puanı toplayan isim beş altın bileziğin sahibi olurken bir gelin ve kayınvalide ise yarışmaya veda edecek. Peki Baklava Yufkasında Tel Kadayıf nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Baklava Yufkasında Tel Kadayıf nasıl yapılır? Baklava Yufkasında Tel kadayıf malzemeleri ve tarifi

Baklava Yufkasında Tel Kadayıf nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Baklava Yufkasında Tel Kadayıf nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir sorularına yanıt arıyor. Peki Baklava Yufkasında Tel Kadayıf nasıl yapılır? İşte Baklava Yufkasında Tel Kadayıf için gerekli olan malzemeler ve tarifi hakkında merak edilen detaylar...

BAKLAVA YUFKASINDA TEL KADAYIF MALZEMELERİ

2 adet baklavalık yufka

300 gr tel kadayıf

200 gr tereyağı

1 kahve fincanı sıvıyağ

Şerbeti için:

3 su bardağı tozşeker

2.5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limonun suyu

Üzerine:

Kaymak

Bal

BAKLAVA YUFKASINDA TEL KADAYIF YAPILIŞI:

Baklavalık yufkaların arasına eritilmiş tereyağı sürüp üst üste dizin. Daha sonra yufkalardan 10x10 cm'lik kare hamurlar kesin ve fırın tepsisine yerleştirin.

Tel kadayıfın üzerine sıvıyağ gezdirip, elinizle didikleyin. Avucunuzla bir parça alıp, kuş yuvası şekli verin ve kare kesilmiş yufkanın üzerine koyun.

Kadayıf bitene kadar işleme devam edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri pembeleşene dek pişirin. Şerbeti için tozşeker ve suyu tencerede kaynatın. Limon suyu ilave edin ve bir taşım daha kaynattıktan sonra, ocaktan alın. Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti döküp üzerini kaymak ve bal ile süsleyip, servis yapabilirsiniz.

 

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