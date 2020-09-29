Balık tezgâhında palamut şenliği!

Tarih boyunca İstanbul Boğazı ve Karadeniz’de bolca tutulan, Roma ve Bizans sikkelerine basılan palamutun, bu yıl bol olacağının müjdesi ağustos ortasında gelmişti. Kıyı balıkçılarının tuttuğu küçük boy palamutlar, mevsimsel döngünün koronavirüsle biraz olsun toparlandığını ve lezzetli balığın yumurtlamak ve kışlamak üzere Karadeniz’e geçtiğini kanıtlamıştı. Ağlarının göz aralıklarını(ölçülerini) palamut avı için ayarlayan balıkçıların beklentisi boşa çıkmadı. Rumeli Feneri, Garipçe, Poyrazköy, Anadolu Kavağı ve Rumeli Kavağı gibi Türkiye’nin en büyük balıkçı köylerinin yanı sıra Silivri ve Büyükçekmece’deki balıkçılar, Karadeniz’de palamut bereketiyle karşılaştı.

‘Palamudun peşindeyiz’

Karadeniz’de palamut avında olan İstanbullu balıkçı Ayhan Arslan, “Palamut bizi sevindiriyor. Karadeniz’de 3-4 mil açıkta avlıyoruz. Geçen haftalarda Akçakoca-Ereğli arasındaki balık bugünlerde Bafra-Samsun’a kadar gitti. Bizde balığın peşinden Karadeniz’i turluyoruz. Kısmetimiz böyle giderse palamut tezgâhı da tüketiciyi de sevindirmeye devam eder” dedi.

‘Yüzümüzü güldürdü’

Kadıköy’deki Özmen Balıkçılık’tan Özcan Balkaş, 15-20 TL arası fiyatla satılan palamudu görenlerin başka balıkla ilgilenmediğini belirtti. Balkaş, “Beklentilerimizin gerçekleşmesinden çok mutluyuz. Tam da yağlanmaya başladığı dönemde palamut yüzümüzü güldürdü. Sezon başında küçük balığın az görülmesi, palamudun geleceğinin işaretiydi. Tezgâhlarımızı şenlendiren palamudun 400 gramlık olanı 15 TL, 550-600 gramlık ise 18 TL’den satılıyor. Hamsiyle ilgilenen yok. Çiftlik ürünleri de satılmıyor. Bu sezonunu bu bereketle gitmesini istiyoruz” diye konuştu.

‘En güzel tadı fırında verir’

Deniz ürünleri gurmesi Süleyman Dilsiz ise, palamut ve pişirilmesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

“20 cm’ye kadar vanoz, 20-30 cm arası çingene palamutu, 31-40 cm arası palamut, 40-50 cm arasına kestane palamutu, 51-60 cm arası torik, 61-65 cm arası sivri, 65-70 cm arası altıparmak, 70 cm’den büyük olanlarına da zindandelen denir. Bu aileden şu an boy olarak palamut mevsimi. En uygun pişirme yöntemi fırını kullanmaktır. Yağını toparladığı için en güzel tadı fırında verir. Her mevsimin balığı olmasına rağmen, yağ oranı Eylül sonunda artışa geçer. Ekim’in ikinci yarısından sonra yağlanması zirveye çıkacak. Etinin lezzetini arttırmak için kimyon ve defne kullanılabilir.”