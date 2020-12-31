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31.12.2020 - 13:53 | | DHA

Balık tutmak için botla açıldı, akıntıya kapılarak kayboldu!

Hatay’ın Samandağ ilçesinde balık tutmak için şişme botla denize açılan Ali Nail Gündoğan (23) akıntıya kapılarak, kayboldu. Sahil güvenlik ekipleri, talihsiz genci arıyor.

Balık tutmak için botla açıldı, akıntıya kapılarak kayboldu!

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, ilçeye bağlı Çevlik Bölgesi’nde meydana geldi. Oltayla balık tutmak için şişme bot ile denize açılan Ali Nail Gündoğan, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ekipleri ile jandarmaya haber verdi.

Ekipler, Gündoğan’ı bulmak için denizde arama-kurtarma çalışması başlattı. Gece boyu ve bugün devam eden çalışmalarda kayıp gence ve bota ulaşılamadı.

Haberi alan gencin yakınları ise sahilde bekleyişini sürdürüyor.

 

 

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