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10.10.2020 - 15:57 | | DHA

Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada

İstanbul Samatya Sahili açıklarında batan balıkçı teknesinin içinde kalan bir balıkçının kurtarılma anı onu kurtaran dalgıç polislerce görüntülendi. Dalgıçlar yanlarında getirdikleri oksijen tüpünü verdikleri balıkçıyla birlikte su üstüne çıktı.

Su altında kalan güverteden oksijen tüplü nefes kesen kurtarma
Su altında kalan güverteden oksijen tüplü nefes kesen kurtarma
Su altında kalan güverteden oksijen tüplü nefes kesen kurtarma
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İstanbul Fatih Samatya Sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi sabah saatlerinde alabora olmuş, 2 balıkçı hayatını kaybederken, 11 balıkçı kurtarılmıştı. Kayıp diye aranan Cemal isimli balıkçı alabora olarak ters dönen teknenin içinde bulundu.

Tekne içinde çaresizce kurtarılmayı bekleyen balıkçıyı dalgıç polisler buldu. Dalgıçlar yanlarında getirdikleri oksijen tüpünü verdikleri balıkçıyla birlikte su üstüne çıktı. Balıkçının bulunuşu ve kurtarılma anları dalgıçların kamerasına yansıdı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kumkapı'da sabah saatlerinde alabora olarak batan balıkçı teknesinde; Nefes kesen bir kurtarma operasyonu ile Cemal Ağabey ve 10 balıkçımızı kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum" dedi. 


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