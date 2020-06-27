Balıkesir Altınkum'da iki bloklu apartmanda corona virüs karantinası

Edremit ilçesinin turistik Altınkum plajlarının bulunduğu İkizçay Mahallesi'nde, altında fırın ve pastane bulunan 2 bloktan oluşan 4 katlı apartman, Kovid-19 pozitif vaka yoğunluğu bulunması ve temasın engellenmesi amacıyla Edremit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu karar ile karantinaya alındı. Kararda, dünyayı etkisi altına alan ve tehdidin sürdüğü bildirilirken, ülkenin ve vatandaşların korunması ve salgının yayılmasının engellenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bina 14 gün boyunca karantinada kalacak.