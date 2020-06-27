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27.06.2020 - 23:21 | | DHA

Balıkesir Altınkum'da iki bloklu apartmanda corona virüs karantinası

Balıkesir'in Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi'nde fırın ve pastanenin yer aldığı 4 katlı 2 blok halindeki apartman koronavirüs nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.

Balıkesir Altınkum'da iki bloklu apartmanda corona virüs karantinası

Edremit ilçesinin turistik Altınkum plajlarının bulunduğu İkizçay Mahallesi'nde, altında fırın ve pastane bulunan 2 bloktan oluşan 4 katlı apartman, Kovid-19 pozitif vaka yoğunluğu bulunması ve temasın engellenmesi amacıyla Edremit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu karar ile karantinaya alındı. Kararda, dünyayı etkisi altına alan ve tehdidin sürdüğü bildirilirken, ülkenin ve vatandaşların  korunması ve salgının yayılmasının engellenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bina 14 gün boyunca karantinada kalacak.

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