Balıkesir Altınkum'da iki bloklu apartmanda corona virüs karantinası

Edremit ilçesinin turistik Altınkum plajlarının bulunduğu İkizçay Mahallesi'nde, altında fırın ve pastane bulunan 2 bloktan oluşan 4 katlı apartman, Kovid-19 pozitif vaka yoğunluğu bulunması ve temasın engellenmesi amacıyla Edremit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu karar ile karantinaya alındı. Kararda, dünyayı etkisi altına alan ve tehdidin sürdüğü bildirilirken, ülkenin ve vatandaşların korunması ve salgının yayılmasının engellenmesinin amaçlandığı belirtildi.
Bina 14 gün boyunca karantinada kalacak.
Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.