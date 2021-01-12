MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
ABONE OL
12.01.2021 - 11:39 | | AA

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem öğretmen yapılanması"na yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca, ikisi Milli Eğitim Bakanlığı, biri özel eğitim kurumunda görevli 3 öğretmenin yanı sıra KHK ile ihraç edilmiş bir eski öğretmen, daha önce özel okullarda öğretmenlik yapmış 3 kişinin aralarında olduğu 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Balıkesir Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.

Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve Mersin'de eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 9'u yakalandı.

Diğer zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşıla' uygulaması! Önce kayıt, sonra aşı...Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kayıtları, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği "aşıla" mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Aşı uygulanmadan önce mutlaka "aşıla" mobil uygulaması üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı uygulaması yapılacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çocuğunun gözü önünde vahşice öldürüldü! Detaylar ortaya çıktı

Çocuğunun gözü önünde vahşice öldürüldü! Detaylar ortaya çıktı

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır, kontenjanlar ve şartlar neler? (basvuru.gsb.gov.tr) KYK personel alımı başvuru ekranı için TIKLA

KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır, kontenjanlar ve şartlar neler? (basvuru.gsb.gov.tr) KYK personel alımı başvuru ekranı için TIKLA

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet