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02.04.2020 - 12:49 | | AA

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, il genelinde seyahat kısıtlamasına ilişkin ek önlem aldıklarını bildirdi.

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Valilikten yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Yazıcı, virüsten korunmanın tek yolunun izolasyon olduğunu hatırlattı.

Balıkesirli vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunan Yazıcı, geçen hafta sonunda il dışından gelenlerin vücut ısılarının ölçüldüğünü, sağlık kontrollerinin yapıldığını aktardı.

Vali Yazıcı, şunları kaydetti:

"Balıkesir'e her ne şekilde olursa olsun kara, deniz ve hava yolu ile giriş yapacak kişiler 14 gün süreyle ikametgahlarında gözlem altında tutulacaktır. Bu konuda çok titiz davranılacaktır. Karantina kararımız, ekonomik faaliyetleri içeren ticari araçları ve işçi servislerini kapsamamaktadır. Bunlar dışında kalan özel araçlar dahil tüm araçlar için geçerlidir.

Balıkesir'e dışarıdan gelen bütün vatandaşlarımız için sağlık ve güvenlik ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Bu dönemde en büyük isteğimiz, tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Lütfen alınan bütün tedbirlere uyalım."

Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı!İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Corona virüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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