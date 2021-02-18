MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir’de 18 bin 260 uyuşturucu hap ele geçirildi
ABONE OL
18.02.2021 - 14:56 | | DHA

Balıkesir’de 18 bin 260 uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 18 bin 260 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Balıkesir’de 18 bin 260 uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından kente, şüphelilerden K.D., F.K. ve S.K tarafından yüklü miktarda sentetik uyuşturucu hap getirileceği tespit edildi. Altıeylül ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında şüphelilerin kullandığı bir araç, durdurularak arama yapıldı. Araçta 18 bin 260 adet sentetik adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

 

    Şişli'de kısıtlamada restorana baskın kameradaŞişli'de bir restorana düzenlenen baskında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye 69 bin 380 lira para cezası kesilirken, baskın anı kameraya yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    13 yaşındaki kız çocuğu 43 gün sonra bulundu!

    13 yaşındaki kız çocuğu 43 gün sonra bulundu!

    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

    'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

    'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

    Tunceli'de 1 haftada 35 kişiye, 95 bin lira 'koronavirüs' cezası

    Tunceli'de 1 haftada 35 kişiye, 95 bin lira 'koronavirüs' cezası

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet