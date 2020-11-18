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18.11.2020 - 16:56 |

Balıkesir'de 7 mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı 7 mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Girişleri jandarma ekiplerince kapatılan mahallelerde belediye ekipleri, dezenfekte çalışması yapıyor.

Balıkesir'de 7 mahalle karantinaya alındı

Altıeylül ilçesine bağlı 7 mahalle, koronavirüs vakaları ile çok sayıda temaslı tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yaptığı açıklamada şunları bildirdi:

"Tüm dünya gibi ülkemiz de aynı hataya düşerek üç kurala uymakta zorluk çekiyor. Covid-19 ile mücadelesine aralıksız devam eden belediyemiz, kırsal mahallelerde sürdürdüğü çalışmalarını hızlandırdı. Yetkililerin maske, mesafe ve temizlik uyarılarına rağmen yaşanan artışlar, kurallara tam anlamıyla uyulmadığının göstergesi. Balıkesir’de yaşanan hızlı vaka artışları da kısıtlamalar ve karantina uygulamalarını zorunlu hale getiriyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, karantinada olan kırsal mahallelerde yoğun bir dezenfekte çalışması yürütüyor. Ekipler, kırsal mahallelerde köşe bucak her yeri dezenfekte ediyor. Kırsal mahallelerin giriş ve çıkışlarında ise jandarma ekipleri nöbet tutuyor. Köylüköy, Kabaklı, Aslıhantepecik, Yakupköy, Büyükbostancı, Kozören ve Pamukçu mahallerinde başlatılan karantina uygulaması, toplum sağlığı için alınan kararlar ve uygulamada olan dezenfekte çalışmaları sayesinde vaka artışlarının önüne geçilmesi planlanıyor."

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