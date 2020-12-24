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24.12.2020 - 11:20 | | AA

Balıkesir'de feci kaza! 9 araç birbirine girdi

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de feci kaza! 9 araç birbirine girdi

Balıkesir-Edremit kara yolunun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kırsal Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde 9 aracın karıştığı trafik kazası meydana  geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk  edildi.

Balıkesirde feci kaza 9 araç birbirine girdi

Kazada hafif yaralanan Ayşe Dudu Varlık ile Halil Varlık, sağlık  ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ulaşıma bir süre kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından  yeniden trafiğe açıldı.

Balıkesirde feci kaza 9 araç birbirine girdi

 

 

 

 

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