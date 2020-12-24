24.12.2020 - 11:20 | | AA
Balıkesir'de feci kaza! 9 araç birbirine girdi
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Balıkesir-Edremit kara yolunun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kırsal Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde 9 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan Ayşe Dudu Varlık ile Halil Varlık, sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ulaşıma bir süre kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
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