MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! 12 kişi gözaltına alındı
ABONE OL
26.05.2020 - 00:26 | | AA

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! 12 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! 12 kişi gözaltına alındı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında önceden tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 126 sentetik hap, 20 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 50 gram esrar, 2,94 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

Bakan Koca’dan ‘Necip Fazıl Kısakürek’ paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefatının 37’inci yılında Necip Fazıl Kısakürek’i andı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı! İşte Türkiye'de son 24 saatte vaka ve can kaybı sayısı....

Son dakika | Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı! İşte Türkiye'de son 24 saatte vaka ve can kaybı sayısı....

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Marketler ve bakkallar bayramın 3. gününde açık olacak mı? 26 Mayıs'ta market ve bakkallar açık mı? BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros hizmet verecek mi?

Marketler ve bakkallar bayramın 3. gününde açık olacak mı? 26 Mayıs'ta market ve bakkallar açık mı? BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros hizmet verecek mi?

Sıradaki Haber