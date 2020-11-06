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06.11.2020 - 01:35 | | AA

Balıkesir'de yangın! Koku bütün bölgeye yayıldı

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir'de yangın! Koku bütün bölgeye yayıldı

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Tabakhaneler mevkisindeki bir kauçuk fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine Gönen ve Bandırma'dan sevk edilen 12 itfaiye aracının yanı sıra Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Gönen Belediyesine ait ekipler yangına müdahale ediyor.

Yangın bölgesinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yayılan koku nedeniyle vatandaşları bölgeden uzaklaştırıyor.

Köpük kulesinin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Çevreye sirayeti önlenen yangında, fabrikanın bir kısmının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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