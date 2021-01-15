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15.01.2021 - 11:59 | | DHA

Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Balıkesir’de gece yarısı başlayan kar yağışı yüksek bölgeleri beyaza bürüdü.

Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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Balıkesir’de geceden itibaren etkili olan kar yağışı, Dursunbey ve Sındırgı ilçe merkezleri ile Burhaniye, Kepsut ve Bigadiç ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışının en yoğun görüldüğü yer ise Kazdağları oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Yenice'nin Kalkım beldesi arasında ulaşımı sağlayan Edremit-Kalkım kara yolunun kapanmaması için Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri, kar biriken noktalara anında müdahale ediyor. Edremit-Kalkım kara yolunda, jandarma, zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

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