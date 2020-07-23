Balkan Savaşı Kısaca Özeti: Tarihi, Sonuçları, Önemi, Nedenleri Ve Sonuçları

Balkan Savaşları birçok nedeni bulunan Osmanlı Devleti'ni oldukça zor duruma düşüren savaşlardan biridir. Balkan Savaşları Osmanlı Devleti'nin en zor döneminde ortaya çıkmış savaşlardır. Bu sebeple Balkan Savaşları Osmanlı Devleti için oldukça yıpratıcı bir özelliğe sahiptir.



Balkan Savaşları Kısaca Özeti



Balkan savaşları 1. Ve 2. Balkan Savaşı olarak ikiye ayrılır. Balkanlar Osmanlı Devleti’nin en çok önemsediği ve en çok geliştirmeye çalıştığı bölgelerden biridir. Balkan toprakları iskan politikası ile bölgeye Türk ve Müslüman nüfusunun gönderildiği Osmanlı Devleti'nin en etkili olduğu Toprak parçalarıdır. Balkanlar'da bulunan milletler: Türk, Rum, Bulgar, Roman, Arnavut, Makedon, Sırp milletleri bir arada yaşamış ancak Balkan Savaşları bölgedeki dengeleri değiştirmiştir.



Milliyetçilik fikrinin ortaya çıkması ile Balkan Savaşları patlak vermiştir. Balkan Savaşları Bulgaristan bağımsızlığını kazandıktan sonra etkin bir bölgede etkin bir rol oynamaya hazırlanmıştır. Osmanlı Devleti'nde Makedonya'da ıslahat yapması için baskı yapan Balkan devletleri Osmanlı Devleti bunu kabul etmeyince 1912 yılında Karadağ Osmanlı Devleti'ne saldırdı.



Uzun yıllardır savaşlar içinde bulunan Osmanlı Devleti Balkan ülkelerinin birleşerek kendisine açtığı 1. Balkan Savaşı'nı kaybetti. Bu savaşta Bulgarlar Çatalca'ya kadar geldi. Sırplar, Karadağlar, Yunanlılar ise Makedonya’yı işgal etti. Arnavutluk Balkan savaşları sırasında bağımsızlığını ilan etti. Geçici olarak İtalya'ya verilen Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege Adaları Yunanlılar tarafından işgal edildi.



Balkan Savaşlarının Önemi



Balkan savaşları Balkan uluslarının birleşerek Osmanlı Devleti'nden Toprak alma düşünceleri ile başlatılan savaşlardır. Balkan savaşları sırasında zaten yorgun olan Osmanlı Devleti özellikle 1. Balkan Savaşı'ndan yenik olarak ayrılmıştır. Daha da güçsüz duruma düşmüştür. Trablusgarp'a büyük askeri birlikler gönderemeyen Osmanlı Devleti önemli subaylarını Trablusgarp'a göndermiş, ancak Balkan Savaşı'nın patlak vermesi üzerine gönderilen önemli Subaylar geri çağırılmıştır. Balkan Savaşları da aynı zamanda Trablusgarp'ın kaybedilmesinde de neden olmuştur.



Balkan Savaşı Tarihi



Balkan Savaşları özellikle Osmanlı Devleti'nin birçok dış güçle çatıştığı bir döneme denk gelmektedir. Bu özelliği ile Balkan Savaşları tarihte önemli bir yere sahiptir 1912 yılında başlayan Balkan Savaşları iki savaş halinde gerçekleşmiş. 1913 yılında Bükreş Antlaşması imzalanarak sona ermiştir.



Balkan Savaşları Nedenleri ve Sonuçları



Balkan Savaşları birçok nedenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Özellikle;

- 1789 Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik fikirleri

- Rusya'nın Balkanlar üzerinde Panslavizm politikasını uygulaması ve bu ulusları Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması

- Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp Savaşı'nda bulunması

- Balkanlar'dan Anadolu'ya Türk göçleri gerçekleştirilmiştir.

- İkinci Balkan Savaşı'nın nedeni ise; Bulgaristan'ın diğer Balkan Devletleri’ne göre daha çok toprak alması Yunanistan, Karadağ, Sırbistan ve 1. Balkan Savaşı'na katılmayan Romanya Bulgaristan’a karşı birleşmesi ile meydana gelmiştir.



Balkan Savaşları Sonuçları:



- Ege Denizi'nde Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti sona ermiştir.

- Balkan Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli dahil midye-enez hattının batısında kalan bütün toprakları kaybetti.

- Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlıcılık Fikri başarılı olmayacağı anlaşılarak Türkçülük Fikri ön plana çıktı.

- Birinci Balkan Savaşı'ndan en karlı çıkan devlet Bulgaristan olmuş, bu durum 2. Balkan Savaşı'na neden olmuştur.

- Bulgaristan bu dönemde çok güçlenmiş Osmanlı Devleti'nden alınan Topraklar Balkan devletleri tarafından paylaşılamamıştır.

- 1. Balkan Savaşı Osmanlı Devleti'ne karşı yapılırken II. Balkan Savaşı Bulgaristan'a karşı diğer diğer balkan devletleri ve Osmanlı Devleti’nin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır.