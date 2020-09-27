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27.09.2020 - 00:56 | | DHA

Balkonda oturuyordu ne olduğunu anlamadı! Kanlar içinde...

Sultangazi'de gece saatlerinde evinin balkonunda oturan bir kişiye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler araçla gelerek pompalı tüfek ile ateş açtı. Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde kalırken, şüpheliler de geldikleri araçla kaçtı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Balkonda oturuyordu ne olduğunu anlamadı! Kanlar içinde...

Olay Sultangazi, Esentepe Mahallesinde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 2391. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında evinin balkonunda oturan F.K isimli kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfek ile ateş açtı. Saldırı sonrası F. K. isimli kişi kanlar içinde balkonda ağır yaralanırken, araçla gelen şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Balkonda oturuyordu ne olduğunu anlamadı Kanlar içinde...

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı F. K.'ya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafına da şerit çekerek önlem aldı. Polis ekipleri F.K.'nın vurulduğu balkonda ve sokakta olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki vatandaşlardan da olayla ilgili bilgi alan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çevrede çalışma başlattı. 

Balkonda oturuyordu ne olduğunu anlamadı Kanlar içinde...

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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